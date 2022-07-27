"Наполи" купил корейца за 18 миллионов евро

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"Наполи" купил корейца за 18 миллионов евро

Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба неаполитанского "Наполи" на официальном сайте объявила о переходе защитника стамбульского "Фенербахче" и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на два года.

25-летний Ким Мин Джэ выступал за "Фенербахче" с 2021 года. Всего он провел за турецкий клуб 39 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Кенджу КГЯП", "Чонбук Хендэ Моторс" и "Бэйцзин Гоань". За сборную Южной Кореи сыграл 42 матча и забил три гола. 2-кратный чемпион Кореи, победитель чемпионата Восточной Азии.

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