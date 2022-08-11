"Наполи" и "Вильярреал" поборются за хавбека сборной Франции

Фото: твиттер Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

"Наполи" и "Вильярреал" проявляют интерес к полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Франции Танги Ндомбеле, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, итальянский и испанский клубы рассматривают вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. "Шпоры" готовы расстаться с игроком, но хотят его продать, так как его зарплата составляет около 15 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 25-летний Ндомбеле выступал за "Лион" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей и забил два гола. Его контракт с "Тоттенхэмом" действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Педро Роша покинул "Спартак". | https://dailysports.net