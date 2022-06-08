"Наполи" хочет бесплатно подписать звезду "Ювентуса"

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

28-летний итальянский крайний полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески попал в сферу интересов "Наполи".

Опытный футболист может перейти в новый клуб на правах свободного агента, о чем сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Источник отмечает, что Бернардески предложили контракт до 2026 года с окладом в € 2,5 млн за сезон.

В то же время сам игрок рассчитывает на зарплату в размере € 3 млн с различными бонусами. Переговоры между сторонами продолжаются.

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