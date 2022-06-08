"Наполи" хочет бесплатно подписать звезду "Ювентуса"
Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен
28-летний итальянский крайний полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески попал в сферу интересов "Наполи".
Опытный футболист может перейти в новый клуб на правах свободного агента, о чем сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Источник отмечает, что Бернардески предложили контракт до 2026 года с окладом в € 2,5 млн за сезон.
В то же время сам игрок рассчитывает на зарплату в размере € 3 млн с различными бонусами. Переговоры между сторонами продолжаются.
Не пропустите: Кулибали может покинуть "Наполи" этим летом. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Расписание матчей Лиги наций на 8 июня
-
Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля
-
Вернидуб официально покинул "Шериф"
-
Бесчастных нашел плюс в отъезде легионеров из РПЛ
-
Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"
-
Шакиру и Пике заметили вместе после расставания
-
"Ахмат" подписал защитника "Уфы"
-
Названы города-кандидаты на проведение матча за Суперкубок России
-
Зинченко может стать частью сделки по покупке защитника "Интера"
-
Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"
-
Сборная Украины U-19 не попала на Евро-2022 из-за желтых карточек
-
Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема
-
Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции
-
Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"
-
"Наполи" хочет бесплатно подписать звезду "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 7 июня
-
Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
-
Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
-
Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17