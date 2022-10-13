"Наполи" демонстрирует феноменальную статистику в новом сезоне

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"Наполи" демонстрирует феноменальную статистику в новом сезоне

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

"Наполи" сумел выиграть все 4 матча в группе Лиги чемпионов и на данный момент серия итальянцев в новом сезоне насчитывает 13 встреч без поражений во всех турнирах.

Во вчерашней встрече "Наполи" обыграл "Аякс" со счетом 4:2.

Всего неаполитанцы в Лиге чемпионов забили 17 мячей за 4 игры и пропустили 4 гола.

В серии из 13 матчей без поражений во всех турнирах у "Наполи" 11 побед и 2 ничьих. Всего команда забила 39 голов.

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