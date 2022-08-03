"Наполи" больше не будет покупать африканцев: названа причина

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"Наполи" больше не будет покупать африканцев: названа причина

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что он больше не будет покупать в клуб африканских футболистов.

"Не нужно больше говорить мне про африканских игроков. Я люблю их, но их трансферы возможны только при подписании соглашения об отказе от выступления в Кубке Африки. Мы, как идиоты, платим им зарплату для того, чтобы они играли за других", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что летом сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали перешел в "Челси".

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