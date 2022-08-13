"Наполи" арендовал хавбека "Тоттенхэма"

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"Наполи" арендовал хавбека "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле перебрался в чемпионат в Италии.

Полузащитника арендует "Наполи", в контракте прописана опция выкупа игрока.

В прошлом сезоне 25-летний Ндомбеле сначала выступал за "Тоттенхэм", провел за клуб 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В январе 2022 года он на правах аренды перешел в "Лион", за который сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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