Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"

Фото: сайт "Родеза"/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака-2" Николоз Кутателадзе перешел во французский клуб "Родез".

О трансфере 21-летнего футболиста сообщили на сайте французского коллектива, выступающего во втором дивизионе.

Контракт с молодым форвардом подписан до 2024 года, он будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Кутателадзе провел 18 матчей в Первой лиге и не отметился результативными действиями.

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