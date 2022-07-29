Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"

Теги николоз кутателадзеспартак москвародез

Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"

Фото: сайт "Родеза"/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака-2" Николоз Кутателадзе перешел во французский клуб "Родез".

О трансфере 21-летнего футболиста сообщили на сайте французского коллектива, выступающего во втором дивизионе.

Контракт с молодым форвардом подписан до 2024 года, он будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Кутателадзе провел 18 матчей в Первой лиге и не отметился результативными действиями. 

Не пропустите: Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси

В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов