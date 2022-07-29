Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"
Фото: сайт "Родеза"/Автор неизвестен
Нападающий "Спартака-2" Николоз Кутателадзе перешел во французский клуб "Родез".
О трансфере 21-летнего футболиста сообщили на сайте французского коллектива, выступающего во втором дивизионе.
Контракт с молодым форвардом подписан до 2024 года, он будет выступать под 23-м номером.
В прошлом сезоне Кутателадзе провел 18 матчей в Первой лиге и не отметился результативными действиями.
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