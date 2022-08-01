Нападающий "Манчестер Сити" перейдет в "Сан-Паулу"
Фото: твиттер Науэля Бустоса/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Науэль Бустос перейдет в "Сан-Паулу", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, бразильский клуб арендует футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне форвард выступал за "Жирону" на правах аренды, провел 45 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
24-летний Бустос перешел в "Манчестер Сити" в 2020 году из "Тальереса" за 6,5 миллионов евро, но за "горожан" не провел ни одного матча.
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