Наингголан попал в очередной скандал: он курил на лавке запасных

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Наингголан попал в очередной скандал: он курил на лавке запасных

Фото: сайт "Кальяри"/Автор неизвестен 

Звездный бельгийский футболист "Антверпена" Раджа Наингголан попал в очередной скандал.

Недавно бельгиец закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со "Стандардом" (0:3).

Как пишет The Sun, курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер.

В клубе уже отреагировали на поведение футболиста, из-за чего он отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем.

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