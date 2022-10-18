Наингголан попал в очередной скандал: он курил на лавке запасных

Фото: сайт "Кальяри"/Автор неизвестен

Звездный бельгийский футболист "Антверпена" Раджа Наингголан попал в очередной скандал.

Недавно бельгиец закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со "Стандардом" (0:3).

Как пишет The Sun, курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер.

В клубе уже отреагировали на поведение футболиста, из-за чего он отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем.

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