Нагельсманн раскритиковал трансферы "Барселоны"

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Нагельсманн раскритиковал трансферы "Барселоны"

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн выразил недовольство тем, что "Барселона" покупает футболистов, несмотря на огромные долги.

"Барселона" купила нескольких футболистов, а не только Левандовски. Это единственный клуб в мире, который умудряется покупать игроков не имея денег на это. Меня это немного удивляет, но они каким-то образом находят решение. Честно говоря, я не понимаю, как им это удается", - приводит слова Нагельсманна CNN.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Барселона" купила полузащитника Рафинью Диаса ("Лидс", 58 миллионов евро), Роберта Левандовски ("Бавария", 45), подписала Франка Кессье (свободный агент) и Андреаса Кристенсена (свободный агент).

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