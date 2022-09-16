Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвстен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре сенегальского нападающего Садио Мане, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков немецкого клуба.

"Мане всегда правильно реагирует на свою игру. Он сам понимает, когда сыграл хорошо, а когда - плохо. Садио очень скромный человек. Уверен, что он вновь сыграет на высшем уровне. Он пользуется полной поддержкой с моей стороны", - приводит слова Нагельсманна GGFN.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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