Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане

Теги бавария мюнхенсадио манеюлиан нагельсманн

Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвстен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре сенегальского нападающего Садио Мане, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков немецкого клуба.

"Мане всегда правильно реагирует на свою игру. Он сам понимает, когда сыграл хорошо, а когда - плохо. Садио очень скромный человек. Уверен, что он вновь сыграет на высшем уровне. Он пользуется полной поддержкой с моей стороны", - приводит слова Нагельсманна GGFN.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Бавария" потеряла еще одного защитника из-за травмы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов