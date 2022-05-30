Нагельсманн определился с позицией для Мане в "Баварии"

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Нагельсманн определился с позицией для Мане в "Баварии"

Фото: твиттер Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы мюнхенский клуб завершил сделку по трансферу сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, наставник немецкого клуба намерен использовать сенегальца на позиции "девятки" или немного ниже. Тренеру нравятся не только игровые качестве игрока, но и тот факт, что он знает немецкий язык. Ранее сообщалось, что "Бавария" готова заплатить за футболиста 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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