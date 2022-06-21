На Зинченко претендуют три клуба АПЛ

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

У футболиста Александра Зинченко "Манчестер Сити" появилось сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Как пишет Bitter and Blue, подписать игрока сборной Украины могут "Арсенал", "Ньюкасл" и "Эвертон".

Все три представителя АПЛ продолжают следить ситуацией вокруг футболиста и при случае готовы попытаться подписать игрока.

В то же время ресурс The Athletic сообщает, что больше всего в трансфере нашего футболиста заинтересован "Эвертон", за который выступает другой украинский футболист Виталий Миколенко.

Не пропустите: "МЮ" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ. | https://dailysports.net