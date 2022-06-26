На защитника "Барселоны" Лангле появился еще один претендент

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На защитника "Барселоны" Лангле появился еще один претендент

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

Римская "Рома" вступила в борьбу за французского защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает журналист Рубен Урия в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что французом интересуется "Тоттенхэм". При этом каталонцы готовы избавиться от игрока летом.

В минувшем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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