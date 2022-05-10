На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Стало известно, почему "Лион" зимой расстался с бразильским защитником Марсело Антонио Гедесом Фильо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист слишком громко сменялся в раздевалке, а также страдал метеоризмом. В итоге "Лион" разорвал контракт с Марсело, а затем игрок перешел в "Бордо".

34-летний Марсело выступал за "Лион" с 2017 года. Ранее играл за "Сантос", "Вислу", ПСВ, "Ганновер" и "Бешикташ". Не пропустите: "Динамо" вышло в финал Кубка России.

Не пропустите: "Бетис" разгромил "Валенсию" и приблизился к зоне ЛЧ. | http://soccernews.ru