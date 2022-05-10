На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине

Теги лионбордо

На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен  

Стало известно, почему "Лион" зимой расстался с бразильским защитником Марсело Антонио Гедесом Фильо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист слишком громко сменялся в раздевалке, а также страдал метеоризмом. В итоге "Лион" разорвал контракт с Марсело, а затем игрок перешел в "Бордо".

34-летний Марсело выступал за "Лион" с 2017 года. Ранее играл за "Сантос", "Вислу", ПСВ, "Ганновер" и "Бешикташ".  Не пропустите: "Динамо" вышло в финал Кубка России.

Не пропустите: "Бетис" разгромил "Валенсию" и приблизился к зоне ЛЧ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 мая

Главные новости дня: 10 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов