На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине
Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен
Стало известно, почему "Лион" зимой расстался с бразильским защитником Марсело Антонио Гедесом Фильо, сообщает ESPN.
По сведениям источника, футболист слишком громко сменялся в раздевалке, а также страдал метеоризмом. В итоге "Лион" разорвал контракт с Марсело, а затем игрок перешел в "Бордо".
34-летний Марсело выступал за "Лион" с 2017 года. Ранее играл за "Сантос", "Вислу", ПСВ, "Ганновер" и "Бешикташ". Не пропустите: "Динамо" вышло в финал Кубка России.
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|Страсбур
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|Дижон
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