На Вернера претендуют три клуба

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

Представители форварда "Челси" Тимо Вернера предложили его услуги другим клубам.

Как сообщает журналист Николо Скира, на 26-летнего немца претендуют "Ювентус", "Ньюкасл" и дортмундская "Боруссия".

Ранее стало известно, что сам футболист также хочет уйти из команды.

Английский клуб готов продать форварда за 39 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Вернер провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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