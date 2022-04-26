На Украине приняли решение по чемпионату страны

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны, сообщается на официальном сайте организации.

Турнирная таблица зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет. Таким образом, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Лиге чемпионов, "Днепр-1" и "Заря" - в Лиге Европы, а "Ворскла" выступит в Лиге Конференций.

Напомним, что чемпионат Украины был прерван из-за проведения Россией специальной военной операции.

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