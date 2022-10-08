На украинца Мудрика претендуют два европейских гранда

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Реал" интересуются вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком.

Как сообщает туринское издание Tuttosport, также в список интересов туринского клуба входят 17-летний Витор Роке ("Атлетико Паранаэнсе"), 16-летний Эндрик ("Палмейрас"), 22-летний Ноа Окафор и 19-летний Беньямин Шешко (оба – "Зальцбург").

Именно "Реал" является главным конкурентом "Ювентуса" в борьбе за футболиста.

При этом источник уверен, что в ближайшие годы итальянцам будет трудно подписывать готовых звезд, поэтому клуб сделает ставку на молодых талантов.

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