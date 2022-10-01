На стадионе в Чили обрушилась металлическая конструкция с болельщиками (видео)

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На стадионе в Чили обрушилась металлическая конструкция с болельщиками (видео)

В Сантьяго на стадионе "Монументаль" по ходу открытой тренировки местного "Коло-Коло" обрушилась металлическая конструкция над трибуной, где были болельщики.

Это произошло по причине того, что некоторые фанаты забрались на металлическую конструкцию выше зрительских мест, где размещена реклама и другие баннеры.

Конструкция не выдержала активных болельщиков, после чего люди рухнули вниз. 

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