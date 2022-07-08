На стадионах ЧМ-2022 не будут продавать алкоголь

Во время матчей ЧМ-2022 на стадионах в Катаре будет запрещена реализация алкогольных напитков.

Организаторы турнира при этом обещают, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее.

"На аренах в ходе матчей оно продаваться не будет", – сообщил Reuters источник.

Также продажа пива в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны ФИФА в Дохе.

При этом цены на пиво пока не согласованы.

Как известно, в Катаре действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также на его ввоз в страну.

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