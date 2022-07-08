На стадионах ЧМ-2022 не будут продавать алкоголь
Во время матчей ЧМ-2022 на стадионах в Катаре будет запрещена реализация алкогольных напитков.
Организаторы турнира при этом обещают, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее.
"На аренах в ходе матчей оно продаваться не будет", – сообщил Reuters источник.
Также продажа пива в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны ФИФА в Дохе.
При этом цены на пиво пока не согласованы.
Как известно, в Катаре действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также на его ввоз в страну.
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|3
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|Перу
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|3
|4
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|3
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|О
|1
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|9
|2
|Аргентина
|3
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|3
|3
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|Исландия
|3
|1
|Группа E
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|О
|1
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|7
|2
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|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
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|М
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|3
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|2
|Мексика
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|3
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|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
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|3
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|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
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|3
|3