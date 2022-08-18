На Роналду остался всего один претендент

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" осталась единственным претендентом на нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports Golazo.

По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш продолжает переговоры с руководством немецкого клуба. При этом дортмундцы пока не приняли окончательного решения по трансферу игрока. Стоит отметить, что от варианта с Роналду отказались "Атлетико" и "Спортинг".

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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