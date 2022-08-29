На Обамеянга напали в пригороде Барселоны
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся нападению и был ограблен в своем доме в Кастельдефельсе (пригород Барселоны), сообщает El Pais.
По сведениям источника, ночью четверо преступников забрались в сад футболиста и напали на него. Злоумышленники избивали африканца и угрожали ему оружием до тех пор, пока он не открыл сейф с драгоценностями. После этого грабители скрылись. Полиция ведет расследование.
Ранее сообщалось, что 33-летний Обамеянг до закрытия летнего трансферного окна может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".
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|Команда
|М
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14