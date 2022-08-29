На Обамеянга напали в пригороде Барселоны

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся нападению и был ограблен в своем доме в Кастельдефельсе (пригород Барселоны), сообщает El Pais.

По сведениям источника, ночью четверо преступников забрались в сад футболиста и напали на него. Злоумышленники избивали африканца и угрожали ему оружием до тех пор, пока он не открыл сейф с драгоценностями. После этого грабители скрылись. Полиция ведет расследование.

Ранее сообщалось, что 33-летний Обамеянг до закрытия летнего трансферного окна может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".

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