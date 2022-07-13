На матчи "Торпедо" в РПЛ продали всего 168 абонементов

Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал, как обстоят дела с продажей абонементов на следующий сезон.

"На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать.

Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в "Лужники".

Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу.

Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов", – сказал Маслов.

Отметим, что активніе болельщики московского клуба еще в прошлом месяце объявили о бойкоте всех матчей РПЛ из-за Fan ID.

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