На матчи "Торпедо" в РПЛ продали всего 168 абонементов
Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал, как обстоят дела с продажей абонементов на следующий сезон.
"На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать.
Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в "Лужники".
Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу.
Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов", – сказал Маслов.
Отметим, что активніе болельщики московского клуба еще в прошлом месяце объявили о бойкоте всех матчей РПЛ из-за Fan ID.
Не пропустите: ЦСКА остался без YouTube-канала. https://dailysports.net/
Лента новостей
-
Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы
-
Агаларова зовет клуб из родного города Роналду
-
"Барселона" отправила португальского хавбека в "Спортинг"
-
На матчи "Торпедо" в РПЛ продали всего 168 абонементов
-
"Барселона" объявила о договоренности по трансферу бразильца из АПЛ
-
Стало известно, кто заменит Каттани в "Спартаке"
-
Мартинс высказался о скандальной ошибке в посте о возвращении в Россию
-
Массажист Кокорина рассказал о состоянии форварда
-
Два клуба РПЛ нацелились на форварда "Рубина" Лисаковича
-
Стерлинг прошел медосмотр в "Челси"
-
Лука Каттани покинул "Спартак"
-
Ярмоленко перешел в клуб Реброва
-
В "Торпедо" высказались о возможном подписании Черышева
-
Червиченко оценил вероятность перехода Дзюбы в "Рубин"
-
Эдегор станет новым капитаном "Арсенала"
-
Кечинов: Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне
-
"Барселона" получит деньги на трансферы на следующей неделе
-
Матчи Кубка РПЛ могут состоять из трех таймов
-
Тотти разводится с моделью спустя 20 лет совместной жизни
-
Стало известно, перейдет ли Роналду в "ПСЖ"