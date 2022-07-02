На матче Суперкубка России будут работать четыре комментатора

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" будут комментировать сразу четыре человека.

На комментаторской позиции будут работать Георгий Черданцев и Алексей Игонин, с поля встречу будут комментировать Михаил Поленов и Эдуард Мор.

"Матч за Олимп Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны. Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.

Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях", – сказал руководитель департамента футбола и отдела комментаторов "Матч ТВ" Сергей Акулинин.

Напомним, что игра пройдет 9 июля.

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