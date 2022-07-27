На матче "Спартака" откроют памятник Игорю Нетто

На матче третьего тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом" откроют памятник Игорю Нетто.

"В воскресенье состоится открытие памятника Игорю Нетто – у трибуны С", — гласит сообщение пресс-службы "Спартака".

Отметим, что указанная игра состоится 31 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.

Нетто является пятикратным чемпионом СССР в составе "Спартака", трехкратным обладателем Кубка СССР. В качестве игрока сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и завоевал Кубок Европы-1960.

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