На матче "Спартака" откроют памятник Игорю Нетто
На матче третьего тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом" откроют памятник Игорю Нетто.
"В воскресенье состоится открытие памятника Игорю Нетто – у трибуны С", — гласит сообщение пресс-службы "Спартака".
Отметим, что указанная игра состоится 31 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
Нетто является пятикратным чемпионом СССР в составе "Спартака", трехкратным обладателем Кубка СССР. В качестве игрока сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и завоевал Кубок Европы-1960.
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