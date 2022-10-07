На матче с участием "Бока Хуниорс" во время беспорядков погиб болельщик
Фото: твиттер "Бока Хуниорс"/Автор неизвестен
Во время беспорядков у стадиона "Хуан Кармело Серильо" в Ла-Плате (Аргентина) погиб болельщик.
Конфликт фанатов с полицией произошел во время встречи между "Химнасия и Эсгрима" и "Боки Хуниорс", которая была прервана спустя девять минут после начала.
Как пишет TyC Sports, погибшим оказался 57-летний Сезар Регейру, который скончался по дороге в больницу от остановки сердца.
Сперва игра была прервана, а затем отменена, из-за действий полиции, которые открыли огонь по болельщикам резиновыми пулями и применили слезоточивый газ у входа на стадион.
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|Команда
|М
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|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
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|23
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|4
|Расинг Клуб
|23
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|Аргентинос Хуниорс
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
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|Эстудиантес
|23
|30
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|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
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|23
|Колон
|23
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|18