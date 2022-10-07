На матче с участием "Бока Хуниорс" во время беспорядков погиб болельщик

Фото: твиттер "Бока Хуниорс"/Автор неизвестен

Во время беспорядков у стадиона "Хуан Кармело Серильо" в Ла-Плате (Аргентина) погиб болельщик.

Конфликт фанатов с полицией произошел во время встречи между "Химнасия и Эсгрима" и "Боки Хуниорс", которая была прервана спустя девять минут после начала.

Как пишет TyC Sports, погибшим оказался 57-летний Сезар Регейру, который скончался по дороге в больницу от остановки сердца.

Сперва игра была прервана, а затем отменена, из-за действий полиции, которые открыли огонь по болельщикам резиновыми пулями и применили слезоточивый газ у входа на стадион.

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