На "Матч ТВ" раскрыли подробности трансляций матчей ЧМ-2022

Телеканалы группы "Матч ТВ" не ожидают проблем с показом матчей ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.

"Тревожных сигналов нет. Контракт заключен. Мы начали процесс оформления групп, которые будут работать в Дохе – от нас поедут четыре съемочных бригады и несколько пишущих журналистов с сайта.

Пока могу определенно сказать, что на «Матче» будет много хороших игр ЧМ", – сказал Конов.

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