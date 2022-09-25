На матч Армения - Украина не пускали российских фанатов

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На Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна в Армении, где проходил матч Лиги наций местной команды с Украиной, не пускали болельщиков из России.

Всего матч посетили около 10 тысяч болельщиков. Покупка билетов и вход на стадион людям с российским паспортом были запрещены.

Напомним, что Украина победила со счетом 5:0. В составе победителей забивали Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а также дубль на свой счёт записал Артём Довбик.

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