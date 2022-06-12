На Левандовски появился неожиданный покупатель

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как пишет местное издание L’Equipe, в подписании игрока сборной Польши заинтересован "ПСЖ".

На трансфере настаивает новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Специалист не сомневается в том, что 33-летний футболист сможет принести команде существенную пользу.

Трансфер может затруднить тот факт, что между клубами не лучшие отношения.

В завершившемся сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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