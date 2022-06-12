На Левандовски появился неожиданный покупатель
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как пишет местное издание L’Equipe, в подписании игрока сборной Польши заинтересован "ПСЖ".
На трансфере настаивает новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Специалист не сомневается в том, что 33-летний футболист сможет принести команде существенную пользу.
Трансфер может затруднить тот факт, что между клубами не лучшие отношения.
В завершившемся сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии". | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20