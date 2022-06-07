На хавбека "Зенита" Барриоса появился новый покупатель

Фото: твиттер Барриоса\Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос может продолжить карьеру в испанском "Бетисе", о чем сообщает El Desmarque.

Тренерский штаб испанцев обратил внимание на игрока во время февральских матчей Лиги Европы.

В данный момент футболиста оценивают примерно в 20 миллионов евро, но не исключено, что за игрока заплатят меньше.

Источник отмечает, что "Бетис" начнет переговоры в том случае, если нынешний игрок команды Гидо Родригес решит уйти.

Колумбиец провел за клуб из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне 37 матчей, сделав 1 голевую передачу, и стал чемпионом России.

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