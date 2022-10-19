На футболку Пике в "Барселоне" могут нанести имя Шакиры
Фото: твиттер Шакиры/Автор неизвестен
35-летнему защитнику "Барселоны" Жерару Пике может прийтись выйти на поле в футболке с именем своей бывшей гражданской жены Шакиры.
Как пишет ESPN, недавно каталонцы разместили логотип известного хип-хоп исполнителя Дрейка на передней части футболки, что было сделано в рамках сотрудничества с музыкальной площадкой Spotify.
В ближайшее время Spotify может утвердить для такой "акции" именно Шакиру.
Напомним, что Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.
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