На Дибалу претендуют только два клуба

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выбирает между двумя итальянскими клубами, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист получил предложения от "Наполи" и "Ромы". Форвард хочет получать зарплату в размере 6-7 миллионов евро после уплаты налогов, но клубы не готовы платить ему более 4,5 миллионов в год.

Напомним, что 28-летний Дибала нынешним летом покинул "Ювентус" и теперь является свободным агентом.

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