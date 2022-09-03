На ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво во время матчей

На ЧМ-2022 по футболу в Катаре не будут продавать пиво на стадионах.

Как сообщает Reuters, алкогольный напиток можно будет купить за три часа до начала игр и в течение одного часа после финального свистка.

Продавать пиво будут исключительно на территории рядом со стадионами, но никак не на трибунах и помещениях внутри арен.

Также разрешат продавать пиво в основной фан-зоне ФИФА в центре Дохи ежедневно с 18:30 до 01:00 по местному времени.

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