На ЧМ-2022 в Катаре хочет сыграть футболист-гей
Австралийский футболист Джош Каваллом мечтает принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
По словам футболиста, таким образом он бы хотел показать, что быть геем - это нормально для всех.
"Если я буду представлять свою страну на чемпионате мира, а я к этому стремлюсь, это будет честью, но в то же время противоречит законам. У меня есть огромное желание сделать что-то хорошее в своей карьере – я всегда мечтал сыграть за свою страну на чемпионате мира. Но хотел бы я, чтобы моя жизнь была в опасности? Это сложно и немного грустно", - сказал он.
Как известно, отели в Катаре уже отказались принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022.
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