На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко наказывать за секс между неженатыми людьми
Во время матчей чемпионата мира по футболу в Катаре будет запрещен секс между людьми, не вступившими в брак.
Как сообщает Daily Star, такой запрет будет действовать впервые в истории чемпионатов мира по футболу.
Нарушителям правила грозит семь лет лишения свободы.
Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже этой осенью и пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах.
Не пропустите: Рюдигер выбрал номер в "Реале". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Официально: "Бавария" подписала Мане
-
"Вопрос вообще не в деньгах": Газинский назвал причину ухода из "Краснодара"
-
Грановская официально покинула лондонский "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" готовит рекордный в истории клуба трансфер
-
Кофрие высказался о будущем в "Спартаке"
-
Семак оценил первую игру Бакаева за "Зенит"
-
Дзюбе дали важный совет по поводу перехода в "Фенербахче"
-
Появились детали перехода Лукаку в "Интер"
-
Мане впервые высказался о переходе в "Баварию"
-
Ещенко останется в структуре "Спартака"
-
На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко наказывать за секс между неженатыми людьми
-
"Урал" собирается выкупить права на капитана "Спартака-2"
-
Кавани может стать одноклубником Фалькао
-
Агент Барриоса оценил вероятность ухода игрока из "Зенита"
-
Частный самолет Неймара совершил аварийную посадку
-
"Ливерпуль" нашел покупателя на Минамино
-
Бакаев поделился впечатлениями после дебюта за "Зенит"
-
Главные новости дня: 21 июня
-
"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу одного из лидеров "Аякса"
-
Жезус близок к переходу в "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3