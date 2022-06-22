На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко наказывать за секс между неженатыми людьми

Во время матчей чемпионата мира по футболу в Катаре будет запрещен секс между людьми, не вступившими в брак.

Как сообщает Daily Star, такой запрет будет действовать впервые в истории чемпионатов мира по футболу.

Нарушителям правила грозит семь лет лишения свободы.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже этой осенью и пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах.

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