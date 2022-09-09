На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем

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На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем

Ввозить алкоголь в Катар во время чемпионата мира по футболу будет категорически запрещено.

Как заявил глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед, при этом в стране создадут специальные места, где алкоголь будет продаваться.

Также алкоголь будет продаваться перед матчами в определенных зонах для фанатов.

"Фанфест будет начинаться в 18:30. Там будет много семей с детьми. Поэтому мы хотим дать им возможность находиться в зонах, свободных от алкоголя, в течение дня. После этого времени у фанатов будет легкий доступ к алкоголю", – говорят организаторы.

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