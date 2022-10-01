На ЧМ-2022 не будут размещать баннер с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список футболистов, которые появятся на постерах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Daily Mail, от каждой страны будет представлен один футболист, изображение которого появится на небоскрёбе в Дохе на 75-футовом плакате.

Ожидается, что от Португалии выберут нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоту или полузащитника "МЮ" Бруно Фернандеша.

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