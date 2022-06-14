На ЧМ-2022 могут внедрить полуавтоматическую технологию VAR

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На ЧМ-2022 могут внедрить полуавтоматическую технологию VAR

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) сообщил, что полуавтоматическая технология VAR, которая выявляет положение вне игры, может быть внедрена на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает ESPN, система поможет свести к минимуму время, необходимое для принятия решения об офсайде.

Авторы инициативы уверены, что это время удастся свести до 3-4 секунд.

"Я уверен, что мы сможем это сделать. Мы хотим добиться точности, более быстрых и приемлемых решений. В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот, и мы видели, что эта технология была очень хорошо принята футбольным сообществом. Мы считаем, что незначительный офсайд не так важен для наказания в современном футболе", — сказал глава судейской службы ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

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