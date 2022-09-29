На Беллингема появился еще один топ-покупатель

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На Беллингема появился еще один топ-покупатель

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Челси" включился в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Как сообщает The Telegraph, "аристократы" серьезно заинтересованы в приобретении молодого таланта.

Также в услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль", мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 19-летний англичанин провел 10 матчей во всех турнирах и забил три мяча. 

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