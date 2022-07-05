Н'Жи покинул московское "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Динамо" на официальном сайте объявила об уходе камерунского нападающего Клинтона Н'Жи.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Таким образом, форвард стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

28-летний Н’Жи выступал за "Динамо" с 2019 года. Всего он провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Лион", "Тоттенхэм" и "Марсель". За сборную Камеруна сыграл 42 матча и забил 10 голов.

Не пропустите: ЦСКА продает полузащитника в "Удинезе" за 5 миллионов.| https://dailysports.net