Мюллер вышел на второе место по числу матчей за "Баварию"

Фото: твиттер Томаса Мюллера\Автор неизвестен

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер сыграл свой 632-й матч за мюнхенскую команду.

По этом показателю он повторил достижение легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана.

Знаковой для 32-летнего Мюллера стала игра Кубка Германии с "Викторией" из Кельна (5:0).

Рекордсменом по количеству матчей за мюнхенскую команду является Зепп Майер, на счету которого 682 игры.

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