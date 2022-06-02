Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"

Теги бавария мюнхентомас мюллерроберт левандовски

Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу желания главной звезды команды Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

По словам немецкого форварда,  ему бы хотелось, чтобы польский бомбардир остался в команде.

"Я бы хотел, чтобы мой давний партнёр по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский "Реал". Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу", приводит слова Мюллера Sport1.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. 

Не пропустите: Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" сообщил об уходе Бакаева

"Спартак" сообщил об уходе Бакаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов