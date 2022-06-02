Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу желания главной звезды команды Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

По словам немецкого форварда, ему бы хотелось, чтобы польский бомбардир остался в команде.

"Я бы хотел, чтобы мой давний партнёр по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский "Реал". Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу", приводит слова Мюллера Sport1.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач.

Не пропустите: Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии". | https://dailysports.net