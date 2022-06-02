Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу желания главной звезды команды Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.
По словам немецкого форварда, ему бы хотелось, чтобы польский бомбардир остался в команде.
"Я бы хотел, чтобы мой давний партнёр по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский "Реал". Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу", приводит слова Мюллера Sport1.
В прошлом сезоне Левандовски провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач.
Не пропустите: Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба
-
Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"
-
"Спартак" сообщил об уходе Бакаева
-
Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд
-
"Астон Вилла" подписала бразильского защитника "Севильи"
-
Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс
-
Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды
-
Месси высказался о победе над Италией в Финалиссиме
-
Шакира бросила Пике из-за постоянных измен
-
Главные новости дня: 1 июня
-
1
Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины
-
Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира
-
Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022
-
"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло
-
Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"
-
"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины
-
Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока года по версии Onze Mondial
-
Азар назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20