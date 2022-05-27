Мюллер дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен

Немецкий атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

"Впечатление, что "Ливерпуль" лучше. Если посмотреть, что "Реал" сделал в чемпионате и – особенно – в Лиге чемпионов, я бы не списывал их со счетов.

Поэтому я скажу: 2:2 и победа "Ливерпуля» по пенальти", – сказал лидер мюнхенского гранда.

Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов состоится уже завтра, 28 мая. Матч пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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