Мюллер дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен
Немецкий атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".
"Впечатление, что "Ливерпуль" лучше. Если посмотреть, что "Реал" сделал в чемпионате и – особенно – в Лиге чемпионов, я бы не списывал их со счетов.
Поэтому я скажу: 2:2 и победа "Ливерпуля» по пенальти", – сказал лидер мюнхенского гранда.
Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов состоится уже завтра, 28 мая. Матч пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
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