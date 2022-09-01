"МЮ" завершил трансфер Антони за 100 миллионов

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"МЮ" завершил трансфер Антони за 100 миллионов

Фото: сайт "МЮ"/Автор неизвестен 

"Манчестер Юнайтед" сообщил о подписании вингера Антони из "Аякса".

На сайте "МЮ" указано, что игрок подписал контракт сроком до 2027 года. В соглашение также включена опция продления соглашения еще на сезон.

За новичка англичане заплатили 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В общей сложности с 2020 года бразилец провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.

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