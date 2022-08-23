"МЮ" увеличил предложение по Антони и уже договорился с футболистом

Теги антониаяксманчестер юнайтед

"МЮ" увеличил предложение по Антони и уже договорился с футболистом

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за вингера "Аякса" Антони 94 млн евро.

По информации O Globo, с бразильцем уже договорились об условиях личного контракта. 

До этого "Аякс" не принял предложение "МЮ" в 80 миллионов евро. 

Сам футболист в последнее время не тренировался с основой "Аякса", что вызвало недовольство руководства клуба. 

В прошлом сезоне бразилец отметился 8 голами и 4 передачами в 22 матчах чемпионата Нидерландов. 

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