"МЮ" согласился отпустить Роналду в "Наполи"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Стали известны подробности возможного перехода форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Наполи".

Трансфер станет частью перехода Виктора Осимхена в обратном направлении.

По информации Corriere della Sera, английский клуб готов заплатить за лидера "Наполи" 100 миллионов евро. Также манкунианцы готовы покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в неаполитанский клуб.

В то же время "Наполи" хочет получить за своего лидера около 130 миллионов евро.

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