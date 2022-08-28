"МЮ" сделал новую попытку купить Антони

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"МЮ" сделал новую попытку купить Антони

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется переманить хавбека Антони у "Аякса".

Английский клуб начал активные переговоры по 22-летнему полузащитнику, несмотря на отклоненное предложение в 90 миллионов евро.

В то же время Sky Sports пишет, что "Аякс" хочет не меньше 100 миллионов евро за Антони.

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