"МЮ" сделал новую попытку купить Антони

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется переманить хавбека Антони у "Аякса".

Английский клуб начал активные переговоры по 22-летнему полузащитнику, несмотря на отклоненное предложение в 90 миллионов евро.

В то же время Sky Sports пишет, что "Аякс" хочет не меньше 100 миллионов евро за Антони.

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