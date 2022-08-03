"МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча

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"МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" проведет внутреннее разбирательство по поводу ухода нападающего Криштиану Роналду со стадиона до окончания товарищеского матча против "Райо Вальекано" (1:1), сообщает журналист Джеймс Дакер в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не будет публиковать информацию о возможном наказании португальца, а также других игроков, ушедших вместе с ним. Стадион также покинул защитник Диогу Далот.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг остался крайне недоволен поступком 37-летнего Роналду.

Не пропустите: Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ. | https://dailysports.net
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