"МЮ" подпишет 33-летнего голкипера

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

По сведениям Sky Sports, "МЮ" уже провел переговоры по поводу возможности приобретения опытного стража ворот.

С появлением в команде Ника Поупа 33-летний Дубравка потерял место в основе и по этой причине будет готов сменить клуб.

В прошлом сезоне словацкий страж ворот провел 26 матчей в АПЛ и пропустил 35 голов.

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