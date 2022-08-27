"МЮ" надеется подписать Обамеянга
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" включился в гонку за форварда "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Инсайдер Натан Гиссинг для сайта Джанлуки Ди Марцио сообщил, что англичане уже сделали предложение по габонскому футболисту.
Тренерский штаб клуба из Манчестера намерен усилить атаку до закрытия трансферного окна, а Обамеянг входит в шорт-лист.
В последнее время форварда пытался подписать "Челси", но клубы договориться не смогли.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18