"МЮ" надеется подписать Обамеянга

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" включился в гонку за форварда "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Инсайдер Натан Гиссинг для сайта Джанлуки Ди Марцио сообщил, что англичане уже сделали предложение по габонскому футболисту.

Тренерский штаб клуба из Манчестера намерен усилить атаку до закрытия трансферного окна, а Обамеянг входит в шорт-лист.

В последнее время форварда пытался подписать "Челси", но клубы договориться не смогли.

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